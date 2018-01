Rimini, arriva Capellupo per 'ammazzare' il campionato. Con la Pianese per prendere il volo

Sport

Rimini

| 13:44 - 20 Gennaio 2018

Il Rimini non brilla ancora per intensità e qualità di gioco, vince spesso con il minimo scarto, ma vince e vola a +4 in vetta alla classifica. Con il pieno recupero di quasi tutti gli effettivi, la squadra biancorossa ha iniziato a mostare i muscoli, mentre le avversarie si stanno sciogliendo come neve al sole. L'Imolese e il Fiorenzuola sono state le due grandi delusioni di questa parte di campionato, ora come ora il solo Forlì è all'altezza del Rimini, tuttavia i Galletti pagano un mercato sbagliato in estate. L'importante, in casa Rimini, è non perdere la concentrazione, come avvenuto con il Tuttocuoio (gol subito nel recupero), mentre Righetti, che sicuramente con il tempo migliorerà la qualità del gioco, deve gestire al meglio il ricco organico, perché a volte metti Ambrosini, Simoncelli e Cicarevic e vinci la partita, altre volte magari con i cambi c'è il rischio di far perdere coesione alla squadra, come avvenuto con il Tuttocuoio. Giocando tre volte in otto giorni, è comunque fondamentale fare turnover. In più è di oggi la notizia del vicino arrivo del regista Capellupo, protagonista qualche anno fa nella scalata della Spal, fino alla sosta giocatore del Fano in Serie C. "Siamo vicini ma ancora non abbiamo concluso", spiega il ds Pietro Tamai. Venendo alla partita casalinga con la Pianese, Righetti ha annunciato l'impiego del 3-4-1-2, con Arlotti trequartista (Cicarevic squalificato). A sensazione saranno Buonaventura e Ambrosini, in grande forma, i due attaccanti titolari. In difesa Mazzavillani e Romagnoli si contendono un posto a fianco di Brighi e Petti, ma anche Vesi incalza. A centrocampo possibile ritorni di Simoncelli e Guiebre, con Pasquini e Montanari centrali.