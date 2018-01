Santarcangelo, inaugurati i due defibrillatori al parco Francolini e al campo della Fiera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:19 - 20 Gennaio 2018

Sabato mattina sono stati inaugurati i due nuovi defibrillatori semiautomatici installati al Campo della Fiera e al parco Francolini, donati dall’associazione “Paolo Onofri” e dalla Pro Loco di Santarcangelo di Romagna.

I due dispositivi DAE, che si aggiungono a quello sotto al porticato del municipio donato a marzo 2017 da ASCOR Rimini, sono stati installati nei pressi dei due parchi proprio perché luoghi di aggregazione e di grande affluenza. I defibrillatori – che possono essere attivati anche in ‘modalità bambino’ – saranno operativi 24 ore su 24 e sono dotati di una spia che segnala tempestivamente eventuali alterazioni del perfetto funzionamento.

“Nel ringraziare l’associazione ‘Paolo Onofri’, la Pro Loco di Santarcangelo e ASCOR Rimini per aver donato alla città i defibrillatori, non posso fare a meno di sottolineare come queste iniziative siano un importante esempio di quanto la partecipazione dia valore aggiunto alla nostra città” – dichiara il sindaco Alice Parma – “Le associazioni del territorio e i cittadini stessi che partecipano attivamente alla vita della città hanno infatti un ruolo fondamentale per migliorare il benessere e la qualità di vita della comunità. Proprio per questa ragione – conclude il sindaco Parma – l’augurio è quello di poter estendere il progetto all’intero territorio santarcangiolese installando anche nelle frazioni altri dispositivi DAE”.