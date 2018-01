Rimini, cinque corsi gratuiti per aiutare le imprese turistiche a uscire dalla crisi

Attualità

| 12:20 - 20 Gennaio 2018

Internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese turistiche: partono i corsi gratuiti per aiutare le imprese ad uscire dalla crisi, dedicati alle strategie di digital e mobile marketing, al booking online, al networking territoriale per approcciare i mercati esteri. A fine corso, sempre gratuitamente, un consulente è a disposizione, individualmente o in piccoli gruppi, per mettere in pratica in azienda le nuove conoscenze acquisite.

Una recente ricerca di Unioncamere Emilia-Romagna traccia il profilo delle imprese che a Rimini stanno uscendo dal tunnel della crisi e hanno iniziato a crescere. Sono quelle che maggiormente investono in innovazione organizzativa, formazione dei dipendenti, sul clima aziendale, sul benessere delle persone. Risorse umane e formazione sono gli ingredienti per una impresa di successo.





I corsi sono organizzati a Rimini dal Cescot, finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla Regione-Emilia Romagna e dalla Unione europea (Fondo Sociale PO 2014-2020). I corsi attivati sono:







Le destinazioni turistiche per i mercati internazionali (termine iscrizioni: 25/01/2018 data inizio: 15/02/2018 data fine: 15/03/2018 durata: 30 ore).





Fare rete per promuovere le destinazioni turistiche (termine iscrizioni: 29/01/2018 data inizio: 15/02/2018 data fine: 15/03/2018 durata: 30 ore).





Tourism web marketing (termine iscrizioni: 25/01/2018 data inizio: 20/02/2018 data fine: 13/04/2018 durata: 40 ore).





Green hotel: management alberghiero orientato alla sostenibilità ambientale (termine iscrizioni: 06/02/2018 data inizio: 22/02/2018 data fine: 22/03/2018 durata: 30 ore).





Riconquistare i mercati tradizionali: i paesi di lingua tedesca (termine iscrizioni: 05/02/2018 data inizio: 26/02/2018 data fine: 04/04/2018 durata: 50 ore).





Le imprese non devono quindi lasciarsi scappare le opportunità offerte per accedere a formazione di qualità a costo zero. Nel sito del Cescot www.cescot-rimini.com è già possibile iscriversi. I posti a disposizione sono pochi - 14 per ogni corso - e le domande sono accettate in ordine di arrivo.