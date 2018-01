Rimini, operazione ‘Free Park’: pusher 23enne arrestato al Parco Cervi

Cronaca

Rimini

12:17 - 20 Gennaio 2018

Va avanti l’operazione “Free Park”, attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella aree verdi cittadine portata avanti dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Rimini. Scattata al termine dello scorso periodo estivo, l’operazione interessa più porzioni dell’area verde con l’obiettivo di allontanare spacciatori e tossicodipendenti e restituire ai cittadini una zona molto frequentata da giovani e famiglie che sembrava ormai in mano alla delinquenza.

In particolare, nel corso del pomeriggio di venerdì 19 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino gambiano 23enne. Il giovane è stato sorpreso mentre, all’interno del Parco Cervi, nei pressi dell’Arco di Augusto, cedeva una dose da 1,5 grammi di marijuana a un coetaneo di origini siciliane ricevendo in cambio la somma di 10 euro. Il giovane, pertanto, verrà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti mentre il 23enne, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto: dopo il rito direttissimo è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e alla multa di 800 euro.