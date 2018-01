Nuova legge su tutela e consumo del suolo: Misano in prima linea per avvio percorso

Attualità

11:02 - 20 Gennaio 2018

Il Comune di Misano Adriatico, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna hanno firmato in questi giorni un protocollo d'intesa per collaborare fin da ora, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per l'attuazione della nuova legge sulla tutela e sul consumo di suolo, appena approvata dall'Assemblea legislativa.



Il Comune di Misano è infatti impegnato nella redazione nel nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), che ha come obiettivo la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, il miglioramento della qualità ambientale, la tutela del paesaggio e dello spazio agricolo, guardando con estrema attenzione al tema dell'adattamento al cambiamento climatico, soprattutto in relazione alle minacce fisiche e funzionali che lo accompagnano.



Il Comune di Misano, sulla base di questo accordo, sottoscritto dal Sindaco Stefano Giannini, dal Presidente della Provincia Andrea Gnassi e dall'Assessore Regionale Raffaele Donini, è uno dei primi comuni ad avviare il percorso della definizione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge. Si avvia così, una sperimentazione particolarmente interessante, sia dal punto di vista dei contenuti che delle nuove procedure, certamente più snelle e più partecipative, sia nel rapporto tra gli Enti che nei confronti dei cittadini.



“Con la firma di questo protocollo – dichiara il Sindaco Stefano Giannini - entriamo nel vivo del percorso di aggiornamento degli strumenti urbanistici, con l'obiettivo di semplificare le norme, a favore dei cittadini e delle imprese, ma soprattutto di fare il modo che Misano possa avere un futuro ispirato ai criteri di sostenibilità, con minore consumo del territorio, ma con la possibilità di puntare ad interventi importanti nel campo del turismo, della riqualificazione urbana e di una mobilità meno inquinante. Insomma con Regione e Provincia lavoreremo per una Misano più accogliente e sostenibile sia sotto l’aspetto ambientale che sociale”.