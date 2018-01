Motogp e Superbike, ma non solo: 18 weekend di gare al Misano World Circuit, ecco le date

Sport

Misano Adriatico

| 09:43 - 20 Gennaio 2018

Sarà un 2018 spettacolare e internazionale. Questa mattina al salone Motor Bike Expo di Verona, Misano World Circuit ha presentato il programma sportivo 2018 in una cornice di entusiasmo e alla presenza di stampa e pubblico di appassionati. Saranno 18 i weekend di gara, con otto grandi appuntamenti internazionali.





26-27 maggio Petronas Grand Prix Truck

8-9-10 giugno Ferrari Challenge

22-23-24 giugno Blancpain GT Series Sprint Cup

6-7-8 luglio WorldSBK Riviera di Rimini Round

20-21-22 luglio World Ducati Weekend

24-25-26 agosto DTM – Deutsche Tourenvagen Masters

7-8-9 settembre Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

5-6-7 ottobre Misano Classic Week End – Moto storiche





E’ evidente l’unicità che caratterizza il Simoncelli: pochissimi circuiti al mondo possono proporre un palinsesto così prestigioso, con entrambi i mondiali di motociclismo (speciale occasione la coincidenza del WorldSBK con la Notte Rosa, il Capodanno dell’Estate!) affiancati da un happening straordinario come il WDW, il ritorno del DTM in Italia e la prima volta a Misano, lo spettacolo dei truck in pista con il contorno del weekend del camionista, due ‘sofisticati’ appuntamenti come Blancpain e Ferrari Challenge.

Nel 2018, il 28 e 29 aprile, MWC ospiterà anche il SIC Day, rinnovando il legame col campione di Coriano che oltre alla titolazione dell’impianto è ovunque ‘presente e indimenticabile’. Aldo Vanni - Presidente dei 58 boys - “Ringraziamo l’autodromo che ci ospita da tanti anni. Riusciamo così a portare tutti gli appassionati di moto che vogliono ricordare Marco nel circuito che gli ha dedicato il suo nome.”

Ma MWC fissa altri appuntamenti sportivi di grande interesse: il debutto del CIV ad aprile, seguito a metà maggio dalla Coppa FMI. Il CIV sarà al Simoncelli anche a fine luglio e la Coppa FMI nuovamente a metà ottobre. E poi lo spettacolo automobilistico del Misano ACI Racing Weekend e del Gruppo Peroni Race, senza dimenticare ‘chicche sportive’ come le gare della community KTM con X-Bow-Battle, o la Porsche Sports Cup Swisse.

A contorno, eventi che ormai hanno raggiunto una dimensione di partecipazione e di interesse elevati: gli Open Games che apriranno il calendario a fine febbraio, l’attesissimo Misano Classic Weekend per le moto che hanno fatto la storia e la prevenzione con il progetto Io Lavoro e Guido Sicuro.

Nel corso della presentazione sono intervenuti numerosi ospiti: i piloti Lorenzo Savadori, Matteo Ferrari, Michele Pirro e Luca Brivio.





Interviste di Gigi Ravaglia (Radio Bruno) ad Andrea Albani, Lorenzo Savadori e Michele Pirro.