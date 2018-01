Furto all'Antica Drogheria Spazi a Rimini, presunto ladro denunciato dalla madre

Cronaca

Rimini

| 09:16 - 20 Gennaio 2018

Denunciato dalla madre: è successo a uno dei due presunti ladri che una settimana fa hanno spaccato la vetrina di 'Spazi', noto locale nel 'cuore' di Rimini, in piazza Cavour (QUI la notizia). La donna, dopo aver ricevuto una somma di denaro dal figlio, un 25enne di Cesena, si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare il figlio con problemi di abuso di sostanze stupefacenti.

Il giovane le avrebbe raccontato tutto e lei, stanca dei suoi comportamenti, si è rivolta ai carabinieri di Cesena che hanno allertato la squadra mobile della Questura di Rimini. La polizia sta lavorando per accertare l'identità dei ladri, ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle vie del centro avrebbero confermato la presenza in zona del cesenate, che rischia una denuncia per furto e danneggiamento.