Riccione, decine di furti in appartamento e rapine: presa la banda. Tutti di etnia Rom

Cronaca

Gabicce Mare

| 09:11 - 20 Gennaio 2018

Furti e rapine tra Emilia Romagna e Marche: i carabinieri della compagnia di Riccione, al termine di una articolata attività investigativa che si è protratta per alcune settimane, hanno incastrato e arrestato i componenti di una banda appartenente ad etnia Rom, originari della fascia meridionale della provincia di Roma. Sono decine i colpi in abitazione messi a segno dai malviventi. In manette sono finiti quattro italiani di etnia rom di età compresa tra 24 e 46 anni, fermati dopo un furto compiuto nella provincia di Pesaro Urbino e un inseguimento. Determinante nelle indagini la segnalazione di un cittadino di Cattolica sui quattro 'sospetti', che risultavano appunto avere pregiudizi di polizia.