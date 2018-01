Buche e degrado, a pezzi il ponticello di collegamento tra il riminese e le marche. La segnalazione

Attualità

Tavullia

| 17:14 - 19 Gennaio 2018

Parte dalla segnalazione di un residente di Tavullia la protesta per le condizioni di grave degrado in cui versa un ponticello in via Mosca Monteloro. L’arteria che collega le Marche con la Romagna ha il fondo della careggiata quasi impercorribile. Profonde buche la contornano senza soluzione di continuità, una situazione di precarietà e pericolo. "Occorre che chi di dovere si occupi il prima possibile alla sistemazione". Ricordiamo il numero whatsapp Altarimini 347 8809485.