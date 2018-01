Santarcangelo Calcio, altro grande acquisto: dalla serie A Croata il centravanti Strkalj

Sport

Santarcangelo di Romagna

15:06 - 19 Gennaio 2018

Il Santarcangelo Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante croato Tomislav Strkalj. Il nuovo giocatore gialloblù classe 1996 nella prima parte di stagione ha indossato per 18 volte la maglia del Cibalia (massima serie croata) con tre gol e quattro assist. In carriera Tomislav Strkalj ha giocato 32 gare nella massima serie croata e 31 nella seconda divisione collezionando 13 gol. Strkalj che indosserà la maglia numero 9 arriva in prestito dall’Osijek sino a giugno 2018.