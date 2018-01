Sigep Rimini, i servizi di trasporto pubblici previsti per l'importante manifestazione fieristica

Attualità

Rimini

14:01 - 19 Gennaio 2018

In occasione della manifestazione Sigep, al quartiere fieristico di Rimini, saranno attive le linee bus 5 e 10 per i collegamenti con la Fiera rispettivamente da San Mauro - Bellaria - Igea Marina e da Miramare - Rimini Sud. Ai servizi delle linee 5 e 10, così come a quelli della linea 9 che collega la Stazione Ferroviaria di Rimini con la Fiera, si accede con i titoli di viaggio Start Romagna.