Rimini, premiati i piloti che si sono distinti nei campionati iscritti al nuovo Moto Club Renzo Pasolini

| 11:53 - 19 Gennaio 2018

Domenica scorsa il direttivo del Moto Club Renzo Pasolini di Rimini, presieduto da Sergio Rastelli, ha organizzato la premiazione per i piloti che si sono distinti, nei vari Campionati e nelle varie categorie di appartenenza, durante la stagione agonistica 2017. La manifestazione, come già da diversi anni, si è tenuta nella location del Ristorante Frontemare a Rivazzurra di Rimini Il momento conviviale è stato anche l’occasione per applaudire e premiare i piloti iscritti al Moto Club Pasolini che durante l'anno 2017 si sono distinti nei campionati internazionali e mondiali, tra i quali il pilota Matteo Ferrari ed Enea Bastianini. Gradito ospite, Paolo Simoncelli ha premiato i piloti vincitori nelle categorie minimoto che nel 2017 hanno corso il Trofeo Marco Simoncelli.

