Donne che si difendono da sole, iniziato il corso di autodifesa a Verucchio

Attualità

Verucchio

| 11:10 - 19 Gennaio 2018

Con il patrocinio del Comune di Verucchio è iniziato il VI anno del corso di Difesa Personale per Donne, insegnata da Donne, organizzato dalla ASD AKS Rimini/Verucchio.

Emblematico il titolo: “Difendersi è anche amarsi, la paura impedisce la vita”. Senza dubbio, la durata è sinonimo di garanzia, è uno dei più longevi corsi di Difesa personale per Donne, in tutto il panorama marziale italiano.

“Nella commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio tenuta a Roma lo scorso settembre – commenta l'Assessore Eleonora Urbinati – l'ISTAT riporta 149 casi di omicidi di donne nel 2016, di questi quasi 3 su 4 sono stati commessi nell’ambito familiare. Non sono mancati purtroppo gravi episodi anche nella nostra provincia, per questo – prosegue la Urbinati – l'Amministrazione comunale sostiene e promuove convintamente occasioni di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza di genere”.

“Il fenomeno non va sottovalutato” concorda il Sindaco Stefania Sabba “per questo oltre a mantenere lo svolgimento del corso, questa amministrazione è molto attiva sul tema, organizzando diverse iniziative di sensibilizzazione, proponendo in collaborazione con C.R.I. progetti presso le scuole del territorio, e partecipando ai vari bandi e progetti promossi e voluti dalla Regione Emilia Romagna, anch’essa molto attiva sull’argomento”

Come sempre, il corso sarà completamente gratuito per le partecipanti (si pagherà solo la quota di iscrizione e assicurazione). Altra particolarità, forse unica, la direzione tecnica sarà affidata totalmente a donne: Maestro Biagini Marina c. nera 5° Dan karate 3° Dan Ju Jitsu, ventisei anni di pratica ininterrotta, Maestro Biondi Lara c. nera 4° Dan Karate 3° Dan Ju Jitsu e Maestro Giacomini Denise c. nera 4° Dan Karate 3° Dan Ju Jitsu, ventidue anni di pratica, Istruttore Pasini Sara c. nera 3° Dan Karate 2° Dan Ju Jitsu, Allenatore Tosi Ilaria c. nera 3° Dan Karate 2° Dan Ju Jitsu, oltre dieci anni di pratica. La supervisione tecnica è da sempre di pertinenza del Maestro Carlo Alberto Pari (curriculum sul sito www.gruppoaks.it), coadiuvato dal figlio, Maestro Mattia Pari (curriculum sul sito www.gruppoaks.it).

Le iscrizioni si sono chiuse in brevissimo tempo per raggiunto numero massimo di praticanti. Il corso, iniziato a gennaio, terminerà a fine marzo e si svolgerà presso la palestra delle scuole medie di Villa Verucchio.