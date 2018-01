Sabato cena, lotteria e spettacolo per sostenere il Centro 21 di Riccione

Eventi

Riccione

| 11:05 - 19 Gennaio 2018

Una serata con karaoke e lotteria, la musica di DJ Maurino e in tavola un menù 100% romagnolo: tagliatelle, costarelle, verdure e ciambella (20 euro a persona). È la nuova iniziativa organizzata dal “Comitato Cittadino - Organizzatore di eventi pro solidarietà” di Riccione, presieduto da Roberto Corbelli, per aiutare le attività del “Centro 21”, realtà di volontariato della Perla Verde dedicato al sostegno e all’inserimento sociale di giovani diversamente abili. Cena e lotteria, il ricavato sarà interamente versato ai volontari del “Centro 21”, si svolgerà sabato 20 gennaio, ore 20,30 nei locali della sede della Croce Adriatica di Misano Adriatico (via Larga 45 – zona artigianale).

Dal 2009 a oggi il “Comitato” ha raccolto oltre 87 mila euro utilizzati di volta in volta per l’acquisto di nuova apparecchiature donate all’ospedale “Ceccarini” e finanziare servizi mensa e buoni pasto offerti da chi vive in condizione di povertà dalle parrocchie di Riccione e da Consulta della Solidarietà. Alle iniziative del “Comitato Cittadino - Organizzatore di eventi pro solidarietà” in questi anni hanno partecipato testimonial come Martina Colombari, Billy Costacurta, Red Ronnie, Anna Falchi, Ambra Orfei e il fuoriclasse del nuoto internazionale, Simone Sabbioni.