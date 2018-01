Dal Salone del Gelato all'inaugurazione del Fulgor, ecco gli eventi del week end a Rimini e provincia

Eventi

Rimini

| 08:15 - 19 Gennaio 2018

Dal Sigep al ‘Buon compleanno Sic', a teatro con Cevoli e inaugurazione del Fulgor: ecco gli eventi del week-end





Anche questo week-end non c'è il rischio di annoiarsi a Rimini e provincia, con un calendario di eventi che vede spettacoli, cinema, teatro, golositá e tanto altro. Volete organizzare il vostro fine settimana? Ecco per voi qualche idea per trascorrerlo al meglio!





TEATRO E MUSICA





Al Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) ritorna il teatro dialettale con la Nova Cumpagnia de Borg impegnata nell’allestimento del classico di Guido Lucchini La Rufianeda: la compagnia stabile del Teatro Tiberio propone la storia di una famiglia degli anni cinquanta, periodo nel quale erano accentuati i contrasti tra Chiesa e Comunismo. Lo spettacolo è in programma tutti i sabati a partire da sabato 20 gennaio fino a sabato 3 marzo alle ore 21.





Doppia data e doppio sold out per Paolo Cevoli, che venerdì 19 e sabato 20 gennaio (replica aggiunta in considerazione della grande richiesta da parte del pubblico) presenta al Teatro Novelli il nuovo spettacolo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” (sipario alle 21).







Venerdì 19 gennaio, alle ore 21,15, al Teatro CorTe di Coriano riprendono a grande richiesta i live CorTe Inn Jazz. Dopo una lunga pausa tornano sul palcoscenico dell’entroterra le serate all’insegna dell’improvvisazione e dell’interplay con la partecipazione di artisti affermati e talenti emergenti. Il primo dei tre concerti in cartellone vedrà protagonista Sara Jane Brazilian Project, quartetto guidato da Sara Jane Ghiotti, nell’anteprima dell’album “In mancanza d’aria”.







Sabato 20 gennaio secondo appuntamento della rassegna Potere alla parola, ideata e condotta dal critico musicale e saggista Piefrancesco Pacoda che porterà al Salone Snaporaz di Cattolica alcune tra le figure più interessanti del panorama emergente, per condividere con il pubblico la propria esperienza. L’appuntamento del 20 gennaio (ore 17, Salone Snaporaz) dedicato alla Musica, alle Donne e alla Romagna, vedrà protagonista NicoNote, alias Nicoletta Magalotti che si presenta al suo pubblico con il nome d’arte dal 1997. Prenderà parte all'incontro Aurora Simonetti, giovane cantante cattolichina e allieva dell'Accademia Musicale di Cattolica, che ha partecipato a Area Sanremo Tour e si è qualificata alla selezione finale.





Partirà sabato il primo appuntamento di “Un Teatro per Ragazzi”, proposta dal Teatro di San Leo a Pietracuta: sul palcoscenico la compagnia Il Baule Volante con L’acciarino magico, spettacolo ispirato all’omonima e celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen, con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi, appuntamento sabato, ore 21.





Domenica, per la stagione teatrale del Teatro Novelli, Roberto Mercadini racconta i classici: Mercadini è un poeta, un narratore teatrale, un monologhista.

In questo spettacolo, al Teatro degli Atti racconta, legge e commenta il capolavoro della letteratura Moby Dick, di Melville. Sipario ore 21.





CINEMA





Al Cinema Tiberio domenica alle 16, verrà proiettato in diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca una rilettura del dramma shakespeariano, Romeo e Giulietta, con la coreografia di Alexei Ratmasnky, l'adattamento della messa in scena alle musiche romantiche e trascinanti di Prokofiev, i primi ballerini Ekaterina Krysanova (Giulietta), Vladislav Lantratov (Romeo) e Igor Tsvirko (Mercuzio).





Sabato, nel giorno del compleanno di Federico Fellini, il Fulgor, il cinema più famoso al mondo, verrà restituito alla città di Rimini al termine dei lavori di ristrutturazione dello storico Palazzo Valloni.

Una sala cinematografica unica magistralmente scenografata da Dante Ferretti e riportata a quella dimensione ancestrale e magica, che fa del Fulgor il simbolo stesso del cinema come arte dell’evasione e del sogno.

Sarà l'anteprima nazionale del nuovo film di Ligabue 'Made in Italy' - in uscita il 25 gennaio - ad avviare, lunedì 22 gennaio, le proiezioni del Cinema Fulgor, alla presenza del regista.





FESTE E MANIFESTAZIONI





Conto alla rovescia per venerdì 19 gennaio, alle 21.00, quando il Palacongressi di Rimini diventerà palcoscenico di una grande festa, quella di Marco Simoncelli: comici, cantanti e grandi nomi della TV amici del SuperSic si riuniranno assieme a migliaia di fan per dire tutti assieme “Buon Compleanno Sic!”. Per questa edizione hanno già dato la loro adesione Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Cacioppo, Paolo Migone, Nuzzo e Di Biase, Duilio Pizzocchi Andrea Poltronieri, Martin Finningan e non mancheranno le sorprese.







Da sabato Rimini Fiera ospita la 39esima edizione del Sigep, la fiera internazionale leader indiscussa nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. È dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo, con tante novità e ospiti illustri.







CULTURA







Buon compleanno biblioteca ‘G. Mariotti’, il sottosegretario Toccafondi intitola la Sala dei Ragazzi a Rosanna Tura, storica bibliotecaria.

Tre giorni dedicati alla cultura e al mondo dei libri per festeggiare il compleanno della biblioteca comunale ‘G. Mariotti’ di Morciano. Per celebrare questo importante traguardo l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti ha deciso di organizzare un cartellone di iniziative, che si terranno venerdì e sabato.





Domenica al Centro della Pesa a Riccione per il ciclo “La memoria rinnovata. Migrazioni. Invasioni. Contaminazioni”, è in programma il secondo appuntamento della rassegna, tenuto dal Professore Franco Cardini docente dell’Università degli Studi di San Marino e celebre medievista, autore di numerose pubblicazioni ed esperto di storia delle Crociate. La sua conferenza "L'espansione islamica. Conquista, invasione o diffusione?" approfondisce la questione vicino-orientale e i rapporti fra Cristianesimo e Islam dal Medioevo ad oggi, tema per tanti aspetti più ch