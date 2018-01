L'ultimo saluto a Giulia, tantissimi al funerale della giovane morta a Rimini

Attualità

Rimini

| 07:49 - 19 Gennaio 2018

Tantissime persone hanno partecipato al funerale di Giulia Cesarini, la 26enne pesarese morta a Rimini sabato scorso per una aritmia. Le esequie si sono tenute alla chiesa di Santa Croce a Pesaro. Presente la sua famiglia, il fidanzato, amici e colleghi di lavoro. La giovane, da tempo trasferitasi a Rimini con il compagno, è spirata mentre si trovava in un forno a comprare il pane. Era molto conosciuta a Pesaro, ma da qualche anno si era trasferita a Rimini, dove aveva deciso di andare a convivere con il fidanzato; aveva trovato lavoro in un laboratorio di analisi di Santarcangelo dove stava sostituendo una dipendente in maternità. Secondo l'autopsia le cause della morte sono riconducibili ad una improvvisa aritmia ma, per avere un quadro più preciso, bisognerà aspettare l'esito di altri approfonditi esami.