Finita un'odissea giudiziaria per una pergotenda abusiva nel locale, assolto riccionese

Riccione

| 06:54 - 19 Gennaio 2018

Odissea giudiziaria conclusa per un 71enne riccionese, ex ristoratore, che è stato a processo per una pergotenda considerata abusiva. Nei confronti dell'uomo, difeso dall'avvocato Paolo Ghiselli, il giudice ha disposto sentenza di assoluzione per mancanza di prove che il fatto sussista. Il procedimento per rito abbreviato era iniziato lo scorso 5 ottobre, dopo l'opposizione della difesa al Decreto Penale di condanna. Tutto era nato in seguito a un controllo della Polizia Municipale. Dagli accertamenti emerse la presenza di un pergolato con tenda scorrevole, che occupava una superficie di poco superiore ai 36 metri quadri, utilizzata prima del rilascio del certificato di collaudo. La struttura era stata installata dal precedente proprietario del locale, che si trova a Rimini. Dopo aver ottemperato alla sanzione amministrativa, con successiva rimozione della pergotenda, il 71enne è finito comunque davanti al giudice. A sostegno della tesi difensiva, l'avvocato Ghiselli ha citato diversi precedenti giurisprudenziali, dimostrando che l'intervento rientrava nell'ambito dell'attività edilizia libera, quindi non potevano comunque esserci i presupposti per la violazione contestata. Foto di repertorio.