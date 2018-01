Rimini, ecco le importanti modifiche alla viabilità per riapertura Fulgor e Sigep

Attualità

Rimini

| 15:29 - 18 Gennaio 2018

Sarà un fine settimana intenso e pieno di appuntamenti quello che si apre domani e che prevede oltre all’inaugurazione del cinema Fulgor riconsegnato alla città, anche l’apertura della 39esima edizione del Sigep, il salone internazionale dedicato ai settori della gelateria e della pasticceria artigianale che ogni anno raccoglie nei padiglioni della Fiera di Rimini centinaia di migliaia di visitatori. Una concomitanza di appuntamenti che ha portato la Polizia Municipale di Rimini ad adottare alcune misure temporanee, per consentire di vivere al meglio i momenti di festa e celebrazione in Corso d’Augusto e allo stesso tempo garantire il flusso dei veicoli che si prevede particolarmente intenso in considerazione dell’elevato numero di presenze che il Sigep attira.

A partire da sabato mattina alle 9 e fino a domenica pomeriggio alle 18 sarà chiusa al traffico via Giovanni XXIII, che resterà percorribile solo fino a piazza Ferrari. Anche Corso d’Augusto sarà interdetto alle auto, che per andare verso il mare potranno svoltare, come avviene già ora, in via Ducale. Stessi provvedimenti saranno presi lunedì 22 a partire dal tardo pomeriggio, quando il Fulgor ospiterà l’anteprima nazionale dell’ultimo film di Luciano Ligabue. Sarà ovviamente sempre garantito l’accesso dei residenti.

Con la chiusura di via Giovanni XXIII, è stato inoltre deciso per i cinque giorni di manifestazione fieristica di consentire il doppio senso di circolazione su via Bastioni orientali, abitualmente percorribile solo dall’Arco d’Augusto verso mare; da sabato 20 a mercoledì 24 quindi via Bastioni orientali sarà percorribile anche nella direzione mare-monte, da via Roma verso l’Arco d’Augusto, abitualmente dedicata solo agli autobus.

Le ordinanze relative ai provvedimenti saranno a breve pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune.