Tombino aperto sul marciapiede davanti alla scuola primaria. La segnalazione

Attualità

Rimini

15:29 - 18 Gennaio 2018

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore. Coperchio di un tombino divelto a Santa Giustina, proprio davanti alla scuola primaria M. Zoebeli. Zona molto frequentata da bambini, anche perche' nella zona adiacente si trova una scuola materna. Mi pernetto di segnalare questo tombino aperto perche' oltre ad essere molto pericoloso, si trova in queste condizioni da diversi mesi, almeno dall'inizio dell'anno scolastico e come vedete non ci sono stati interventi. Grazie mille. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp 347 8809485.