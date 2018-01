Boxe Coriano, Frens contro Petrica per festeggiare il centesimo incontro

Sport

Coriano

| 15:03 - 18 Gennaio 2018

Domenica 21 gennio sul ring allestito nel Palazzetto dello Sport di Coriano, dalle ore 20.30 si festeggia il centesimo incontro del professionista 'Frens' contro il Croato Alexandru Petrica categoria SuperMedi kg76.200 sulla distanza delle sei riprese di 3 minuti. La manifestazione è organizzata dalla Pugilistica A.P.Valconca del maestro di Boxe tecnico kick Boxing tecnico Difesa personale Krav Maga Rico Maestri. Sarà un vero e proprio evento sportivo con un ricco cartellone composto da 8 incontri dilettanti interregionale.

PROGRAMMA



Accademia Pugilistica Valconca Vs Puglie

D'angeli Matteo serie Senior kg 75.00 Vs Galleone Giuliano

Motta Andrea serie Senior kg 91.00 Vs Tosom Hisam

Gaia Lucia serie Elitte 2° kg 53.00 Vs

D'angeli Michele serie Senior kg 70.00 Vs Pelonzi Nicola

Tasini Igor serie Senior kg 64.00 Vs Rizzi Tommaso

Bennadi Adil serie Youth kg 65.00 Vs Potenza Vito

Josif Darius serie Junior kg 64.00 Vs Fico Marcello

Mehmet Hidri serie Youth kg 55.00 Vs Mangiarella Demian