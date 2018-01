Ancora successi per il Karate Riccione, Matilde Galassi e Chiara Cherubini conquistano l'oro

Sport

13:48 - 18 Gennaio 2018

Il Centro Karate Riccione continua a mietere successi. Al Gran Prix di Toscana, che si è svolto al Pala Estra di Arezzo, si sono concentrate le eccellenze del Karate delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana.

Per il Centro Karate Riccione, Matilde Galassi e Chiara Cherubini hanno interpretato la parte del leone portando a casa un preziosissimo Oro.

Matilde che è in preparazione per l’Europeo di Sochi (Russia), dove rappresenterà l’Italia nel kata femminile Junior, ha voluto testare la propria condizione contro avversarie agguerrite e desiderose di ben figurare, sperando nel ritardo di preparazione. Sfortunatamente per loro la forma fisica della riccionese è parsa ottima e non c'è stato scampo per le avversarie.

La grande sorpresa della giornata invece l’ha creata Chiara Cherubini. L’allieva del Maestro Riccardo Salvatori fuori gara è una ragazza introversa e pacifica, ma quando scende sul tatami cambia personalità. Da agnello diventa una tigre inferocita. La sua determinazione, grinta ed energia coadiuvate alla tecnica ha spiazzato le più titolate avversarie che sono state superate una ad una senza scampo.

Ottimi i bronzi di Ylenia Mami, Chiara Bacchini e Marco Raggini. Ylenia nei Senior femminili ha stupito i presenti con prestazioni di alto livello, Chiara ha confermato di essere una delle atlete più dotate della categoria Esordienti B mentre Marco nei Cadetti ha dopo diverso tempo riassaporato il podio, che per uno con le sue capacità dovrà essere un abitudine.

Sfortunati ma ugualmente competitivi Alberto Copioli, Leo Bravi e Lorenzo Mercuri che chiudono quinti dopo gare combattute ed equilibrate.

Il Centro Karate Riccione chiude al 7° posto su 75 società partecipanti e voci di corridoio danno la Perla Verde come possibile futura destinazione quando la manifestazione farà tappa in Emilia Romagna.