Al Misano World Circuit non solo bolidi a motore, ma anche i funamboli del pattinaggio

Sport

Misano Adriatico

| 13:48 - 18 Gennaio 2018

Misano World Circuit Skating Race nasce da un'idea del Freestyle Riccione (sezione di ASD Pattinaggio Artistico Riccione) di portare anche il pattinaggio inline in tutte le sue forme all’interno dell’evento Open Games che si tiene annualmente al Misano World Circuit nel mese di febbraio.

A seguito della positivissima esperienza in circuito nel 2017 con l’evento 1° MWC Inline Skating Mini Marathon (una semplice passeggiata sui roller in pista), il Freestyle Riccione propone per gli Open Games 2018 (domenica 25 febbraio) una presenza massiccia di Inline Skating in tutte le sue forme. Da qui nasce il nome dell’evento Skating Race, che sta ad indicare non solo la maratona all’interno della pista, ma una vera e propria maratona di eventi che coinvolgeranno numerose discipline sui pattini in linea.

Scopo dell’evento è fare conoscere le infinite possibilità di questo sport, coinvolgere atleti provenienti da tutta Italia in gare promozionali ed agonistiche, entusiasmare gli amatori in una lunga passeggiata sulla pista normalmente solcata dai bolidi del Motomondiale, creare aggregazione e divertimento sul circuito e fuori dal circuito.

Durante la giornata si terranno dimostrazioni e prove pratiche di fitness skating (passeggiate sui pattini), roller cross (competizioni in velocità su percorsi ad ostacoli), style slalom (pattinaggio inline di figura), speed slalom (slalom su un piede attorno a birilli), alpine skating (slalom parallelo su pattini).

Un momento saliente della giornata sarà senza dubbio la maratona agonistica, momento mozzafiato per le altissime velocità raggiunte da pattinatori professionisti che sfrecceranno come bolidi.