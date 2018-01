Riccione, torna il 'talk show' sul sociale e giovani: si parla di malattie sessualmente trasmissibili

Eventi

Riccione

| 13:24 - 18 Gennaio 2018

Torna “Social Things”, il ciclo di incontri organizzato da Yellow Factory e patrocinato dal Comune di Riccione, ideato e condotto dal giornalista e autore televisivo Fabrizio Vecchione, sui temi più attuali con cui i giovani e le famiglie si stanno confrontando oggi: social network, bullismo, alimentazione, violenza sulle donne, disabilità, disoccupazione e ovviamente la salute.

Dopo il successo della passata stagione, torna dunque il talk show di Yellow Factory, il contenitore culturale che ha scommesso sui locali di un ex night club sequestrato alla mafia per lanciare un messaggio positivo alle nuove generazioni di ragazzi riccionesi.

Il primo appuntamento della nuova rassegna è fissato per il 23 Gennaio (ore 21), tema della serata “Malattie Sessualmente Trasmissibili: l'importanza della prevenzione”. Sono sempre più diffuse tuttavia pochi le conoscono davvero. Le malattie sessualmente trasmissibili, dette anche malattie veneree, possono causare danni piuttosto seri all'individuo, e persino la morte. Come riconoscerle? Quanto è importante la prevenzione? Il 1 dicembre è stata celebrata la giornata mondiale contro l'AIDS, una malattia che in Italia ha causato oltre 40mila vittime dagli anni '80 ad oggi. Ma che ancora non è stata debellata e, anzi, pare purtroppo in crescita anche in Italia.

Sul palco, per approfondire tutti gli aspetti legati alle MST: Dott.ssa Cristina Fiorentini, dermatologa Ospedale “Infermi” Rimini; Dott. Andrea Boschi, specialista malattie infettive Ospedale “Infermi” Rimini; Dott.ssa Daniela Casalboni, Sert Ausl Romagna (distretto Rn); Avv. Massimiliano Orrù; Dott. Mauro Foschi, specialista in proctologia Ospedale “Franchini” Santarcangelo.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà nelle prossime settimane: Yellow Factory sta lavorando per offrire a tutte le famiglie riccionesi una serata speciale dedicata al tema attualissimo dellle vaccinazioni, oltre a temi attuali come cyberbullismo, omofobia, amore giovanile ed evasione fiscale.