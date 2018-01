Violente raffiche di vento, a Coriano messe in sicurezza 45 piante

Attualità

Coriano

| 12:06 - 18 Gennaio 2018

Dopo i ripetuti episodi di forte vento che hanno interessato tutta la provincia, tra cui il comune di Coriano e in particolare la frazione di Mulazzano, dove la stazione metereologica ha registrato raffiche di vento fino a 136,4 km/ora, sono state messe in sicurezza in via eccezionale 45 piante fra potature e abbattimenti con un impegno totale di 10mila euro. Questi interventi, già previsti per la primavera 2018, proseguiranno comunque nei primi mesi dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio, con un numero importante di azioni. Scuole e parchi sono costantemente monitorati e, nei prossimi interventi, l’attenzione si concentrerà in particolare sulle strade, soprattutto dove, negli ultimi anni c’è stato una incuria delle piante da parte dei frontisti proprietari di terreni agricoli.



"Considerando che l’Amministrazione può intervenire con le proprie risorse solamente per quanto riguarda una responsabilità dell’ente" dice l'assessore all'ambiente Roberto Bianchi "verranno adottate misure che obblighino i privati ad intervenire laddove è di loro competenza, per mettere in sicurezza le alberature che gravano sulle strade."