La Bibbia raccontata da Paolo Cevoli, sold out le date riminesi al Novelli

Rimini

18 Gennaio 2018

Doppia data e doppio sold out per Paolo Cevoli, che venerdì 19 e sabato 20 gennaio (replica aggiunta in considerazione della grande richiesta da parte del pubblico) presenta al Teatro Novelli il nuovo spettacolo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” (sipario alle 21).

La Bibbia è il libro dei libri, il best seller dei best seller conosciuto da tutti, anche se forse non da tutti letto. Anche coloro che però non l'hanno mai sfogliato hanno sicuramente qualche nozione sulle storie di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, di Noè e l'arca e di tanti altri personaggi ed episodi che la Bibbia raccoglie. Paolo Cevoli rileggerà in scena quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il "capocomico" che si vuole far conoscere sul palcoscenico dell'universo. Dio è il "primo attore" che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia e forse anche lo spettatore sarà protagonista e attore e potrà scoprire l'ironia e la comicità di quella grande storia.