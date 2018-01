I riminesi vogliono più controlli e sicurezza, ecco i risultati del sondaggio di Altarimini. Votato da oltre mille persone

Attualità

Rimini

| 09:44 - 18 Gennaio 2018

Più sicurezza e più controlli, è questa la risposta che ha ricevuto più "click" nel sondaggio di altarimini "Cosa vorresti dal 2018 per Rimini". Il 57% dei nostri lettori ha chiesto questo per l'anno appena iniziato. Al secondo posto troviamo l'aeroporto Fellini e il desiderio di avere più rotte aeree che intercettino lo scalo romagnolo: il 18% dei nostri lettori vorrebbe sfruttarlo di più. L'annosa questione del "problema nomadi" e la sua soluzione si guadagna la terza posizione con l'8% di cittadini che ha votato questa opzione come "desiderio" per il nuovo anno. Parcheggi e mezzi pubblici guadagnano le ultime posizioni. Se il 10% dei nostri lettori desiderano ardentemente la sosta gratis in centro, il 7% chiede un miglioramento dei mezzi pubblici. Un sondaggio al quale hanno partecipato oltre un migliaio di lettori ai quali va il ringraziamento della redazione, per aver voluto far sentire la propria voce. Numeri importanti che dimostrano quanto i cittadini tengano a partecipare attivamente alla vita della propria città.