Volley San Marino, derby di fuoco con Bellaria per le ragazze, maschi ospitano la capolista

07:45 - 18 Gennaio 2018

Serie C femminile. Derby d’alta quota per la Banca di San Marino che, da prima in classifica, sabato 20 gennaio scende a Bellaria per giocare contro la seconda forza del campionato. Sono solo tre i punti che separano i due team all’ultima partita del girone d’andata. “Giochiamo contro una squadra che ha investito molto su questo campionato. – Afferma Luca Nanni, coach della Banca di San Marino. – E che ha perso solo due volte. Il favore del pronostico è loro che giocano in casa dove non sono mai state sconfitte. Hanno un’ottima palleggiatrice, Alexandra Rink, l’anno scorso in A2; Zuccarini è una signora banda; Stimac (una ex) e Albertini al centro sono delle sicurezze per la serie C. In definitiva, credo che abbiano più da perdere. Noi in palestra stiamo lavorando bene anche se c’è un po’ di affaticamento di squadra e la palleggiatrice Piscaglia è influenzata”.

CLASSIFICA. Banca di San Marino 29, Gut Chemical Bellaria 26, Cattolica 26, Lugo 25, Rubicone Savignano 21, Faenza 19, Olimpia Master Ravenna 16, Cervia 15, Pgs Bellaria Bologna 13, Flamigni San Martino in Strada 12, Pontevecchio Bologna 9, Bologna Rossa 3, Ozzano 2.

PROSSIMO TURNO (13^ giornata). Sabato 20 gennaio ore 21 a Bellaria: Gut Chemical Bellaria - Banca di San Marino.

Serie C maschile. La Titan Services chiude il girone d’andata ospitando al Pala Casadei l’imbattuta capolista Modena Est. Gli emiliani vantano numeri record: 12 vittorie (delle quali una sola al tie-break) su 12 partite giocate e soli sei set persi. “Vincere sempre ti porta ad avere un’autostima incredibile e loro sono in questo momento di grazia, mentre noi siamo in un periodo di morale basso. Dobbiamo ritrovarci, giocando con grande attenzione su ogni palla. – Analizza così la partita Stefano Mascetti, coach dei titani (nella foto). - Ogni match è un esame e c’è sempre paura di fare male ma noi dobbiamo essere consci di quello che abbiamo fatto di buono finora. Purtroppo in palestra stiamo lavorando con qualche assenza di troppo: Peroni è influenzato; Tentoni deve fermarsi per problemi alla spalla e Di Michele soffre per una contrattura ai polpacci. Va detto che giocheremo senza grandi pressioni, visto che col Modena Est hanno perso tutti. Certo dovremo sistemare i piccoli errori che facciamo costantemente in partita. Ma lo capisco: siamo una squadra giovane che gioca con dei ’99 e dei 2000 come titolari: non possiamo essere perfetti”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 35, Romagna Banca Bellaria 28, Atlas Ravenna 23, Rubicone San Mauro Pascoli 22, Titan Services San Marino 22, Cesena 19, Modena Volley 18, Zinella Bologna 18, Foris Conselice 18, Spem Faenza 16, Pagnoni Marignano 12, Anderlini Modena 8, Atletico Bologna 8, Invicta Modena 5,

PROSSIMO TURNO: (13^ giornata). Sabato 20 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services - Polisportiva Modena Est.

Nella foto: Stefano Mascetti