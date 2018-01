Accolto il ricorso dell'ex pm riminese Giovagnoli, annullata nomina di Lucia Musti a Procuratore di Modena

Attualità

| 07:02 - 18 Gennaio 2018

Accogliendo il ricorso dell'ex procuratore di Rimini Paolo Giovagnoli, il consiglio di Stato ha annullato la nomina di Lucia Musti a procuratore di Modena. I giudici amministrativi di secondo grado hanno valutato la sussistenza del difetto di motivazione: non sarebbe stato sufficientemente chiarito perché il Csm ha preferito Musti, che in precedenza occupava il ruolo di procuratore aggiunto a Modena, quindi un incarico semidirettivo, a Giovagnoli che invece era procuratore capo. Il consiglio di Stato ha ordinato che la sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa, cioé il Csm, che, una volta ricevuti gli atti, dovrà valutare come muoversi.



