Porta i figli in piscina, ritrova l’auto forzata con un piede di porco. Rubata una borsa

Cronaca

Novafeltria

| 05:39 - 18 Gennaio 2018

Disavventura per una mamma di Novafeltria, che ha subito un furto nel tardo pomeriggio di mercoledì nel parcheggio tra la piscina e l'Istituto Scolastico Einaudi. La donna ha portato il figlio in piscina e in poco tempo si è verificato il furto da parte di ignoti, che con un piede di porco hanno scassinato l'automobile della malcapitata, facendo un buco tra la portiera e il tetto, il tutto per portare via una borsetta. Dentro non c'erano soldi e la borsetta è stata ritrovata qualche metro avanti, abbandonata. La raccomandazione è di prestare sempre attenzione a non lasciare nulla in auto che possa richiamare l'attenzione di qualche malintenzionato. Foto di repertorio.