Rimini Baseball, il dodicesimo acquisto è l'ex Novara Alex Bassani

Sport

Rimini

| 15:50 - 17 Gennaio 2018

La Società Rimini Baseball comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo con l’utility player ex Novara ma di proprietà della Fortitudo Bologna Alex Bassani (25/11/1990) che, di fatto completa un grande mercato di rafforzamento condotto dal neo Presidente dei Pirati Simone Pillisio. Il dodicesimo acquisto neroarancio ha disputato le ultime due annate in quel di Novara dimostrando grande crescita e continuità di rendimento. Nel 2016 Bassani ha disputato 34 partite di stagione regolare colpendo 3 doppi un triplo più 11 Rbi per una media battuta di .259. Sul monte di lancio lo staff tecnico piemontese lo ha schierato 11 volte (6 partenze) dove ha lanciato 45 riprese per una media Pgl di 4.20 (1v 2p 21k). Nell’ultima stagione disputata sempre con la casacca novarese il neo acquisto dei Pirati ha ottenuto dei numeri importanti. Nel box di battuta ha prodotto 5 doppi, un fuoricampo e 6 Rbi per una average di 274, mentre sul monte di lancio Bassani si è disimpegnato alla grande lanciando 96.2 inning dove ha messo a segno 76 strike-out per una Era di 2.70 (5v 6p). In Coppa Italia ha trascinato il Novara fino alla Finalissima battendo un doppio e un homer nelle 4 partite disputate (avg. 333 e obp% .412), mentre in pedana il manager Duarte lo ha utilizzato in 20.1 riprese di gioco dove ha ottenuto 20 k per una media Pgl di 2.21 (3v 0p).





Simone Drudi - Ufficio stampa





Foto Lauro Bassani/PhotoBass