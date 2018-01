Rimini, stanate due ragazze ladre all'interno di un hotel di Marina centro

Cronaca

Rimini

| 15:27 - 17 Gennaio 2018

Proseguono i controlli disposti dalla Questura di Rimini, finalizzati a contrastare reati, prevenire fenomeni di degrado e spaccio, nonché alla verifica del rispetto delle normativa su ingresso e soggiorno, nel territorio italiano, da parte dei cittadini stranieri. Il personale delle Volanti, durante un accertamento all'interno di un hotel di Marina Centro, ha rintracciato due ragazze di 28 e 35 anni, senza fissa dimora, registrate con nomi falsi: sul loro capo erano stati imposti degli obblighi di legge, in virtù dei moltiplici furti commessi. Arrestate per aver fornito false generalità, sono state condannate nel processo per direttissima a un anno e un mese la 35enne, a un anno e tre mesi la 28enne, pene da scontare in carcere.