Morciano, buon compleanno biblioteca, tre giorni di eventi dedicati alla cultura e al mondo dei libri

Eventi

Morciano

| 15:17 - 17 Gennaio 2018

Buon compleanno biblioteca ‘G. Mariotti’, il sottosegretario Toccafondi (nella foto gallery) intitola la Sala dei Ragazzi a Rosanna Tura, storica bibliotecaria.

Tre giorni dedicati alla cultura e al mondo dei libri per festeggiare il compleanno della biblioteca comunale ‘G. Mariotti’ di Morciano. Sono passati dieci anni da quando la biblioteca, considerata un punto di riferimento per tutta la Valconca, si è trasferita nella nuova sede di via Pascoli. Per celebrare questo importante traguardo l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti ha deciso di organizzare un cartellone di iniziative, che si terranno il 17-19 e 20 gennaio prossimi.

Primo appuntamento il 17 gennaio a partire dalle 17. Per l’occasione Lucia Ferrati leggerà un racconto di Italo Calvino, Un generale in biblioteca. Seguirà quindi il saluto dell’assessore alla Cultura, Federica Cappai, e una breve cerimonia, nel corso della quale verranno consegnati degli attestati ai lettori più ‘voraci, ovvero coloro che negli ultimi dieci anni hanno totalizzato il maggior numero di prestiti.

La giornata del 19 febbraio sarà dedicata principalmente ai più piccoli.

A partire dalle 17 Alessia Canducci curerà una serie di letture per i bambini.

L’appuntamento del 20 gennaio sarà invece aperto da una cerimonia alla presenza del sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi. Dopo aver visitato l’istituto comprensivo ‘Valle del Conca’ e ‘Gobetti’ di Morciano, dove avrà modo di visionare i progetti didattici finanziati grazie al Piano operativo nazionale, alle 15 il sottosegretario sarà in biblioteca per intitolare la Sala dei Ragazzi a Rosanna Tura, bibliotecaria di Morciano dal 1972 al 1994. Seguiranno delle letture accompagnate dalla musica del maestro Filippo Dionigi.