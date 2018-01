Venerdì 19 gennaio ‘Buon Compleanno Sic’ la festa ritorna a Rimini. Paolo Simoncelli: "mi aspetto grandi sorrisi"

Eventi

Rimini

| 15:10 - 17 Gennaio 2018

Conto alla rovescia per venerdì 19 gennaio, alle 21.00, quando il Palacongressi di Rimini diventerà palcoscenico di una grande festa, quella di Marco Simoncelli: comici, cantanti e grandi nomi della TV amici del SuperSic si riuniranno assieme a migliaia di fan per dire tutti assieme “Buon Compleanno Sic!”.

La settima edizione dell’evento ritorna a Rimini “è una cosa che non ci aspettavamo – racconta Paolo Simoncelli, padre dell’indimenticato Marco – ma che è stata voluta fortemente dal sindaco e noi abbiamo accettato volentieri”.

Mattatore della serata sarà Sergio Sgrilli, a cui Sic chiese di organizzare il suo 25esimo compleanno poco prima del tragico incidente in cui se ne andò. “L’occasione – spiega ancora Paolo – era allora quella di creare un fan club, era tutto pronto, poi Marco ha deciso di far di testa sua…i ragazzi moderni sono così, fanno quel che vogliono”. Ma lui voleva una festa, è così che il 20 gennaio 2012, la data in cui Marco avrebbe compiuto i suoi 25 anni, nasce a Rimini il Buon Compleanno Sic, da un’idea proprio di Sergio Sgrilli e Aldo Drudi.

L’incredibile successo di quella serata porta a replicare l’evento ogni anno e nel 2018 giunge alla sua settima edizione tornando nella sua città natale: Rimini.



Insieme a Sgrilli, direttore artistico della manifestazione, tantissimi ospiti e amici di Sic. Per questa edizione hanno già dato la loro adesione Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Cacioppo, Paolo Migone, Nuzzo e Di Biase, Duilio Pizzocchi Andrea Poltronieri, Martin Finningan e, come sempre, si prevedono sorprese e adesioni dell’ultimo momento, come spiega papà Paolo: “Qualcuno potrebbe aggiungersi ai ragazzi storici che ogni anno danno vita allo spettacolo con passione, loro sono fantastici e alla fine della serata è quasi un peccato che sia terminato tutto”.

Sul manifesto di quest’anno, a firma del designer Aldo Drudi, la folta capigliatura del Sic sembra quasi un'antenna che emana energia, un segno distintivo “c’è tutto Marco, la sua allegria, la sua voglia di essere esplosivo, e poi Aldo è sempre un grande in queste cose”.



L’evento sarà prodotto da Menti Pensanti srl con il patrocinio del comune di Rimini. Menti Pensanti e tutti gli artisti interverranno gratuitamente e il ricavato della serata verrà devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli onlus che, da quando è nata, porta avanti progetti umanitari. Dopo l’apertura di un ospedale ad Haiti con l’associazione Rava, l’idea di investire sul territorio e di costruire una casa famiglia a San’Andrea in Besanigo “sarà un’opera impressionante, bellissima, crediamo di riuscire a finirla entro quest’anno, l’impegno economico è grande, ma il denaro raccolto con la Fondazione va speso al meglio - continua Simoncelli - sarebbe bellissimo poterlo inaugurare in concomitanza con il MotoGp di Misano”.

Dietro al lavoro della fondazione c’è da ricordare l’apporto fondamentale di Kate, la storica fidanzata di Marco, “lei è essenziale, la Fondazione è la sua – scherza Paolo – è partita in sordina, adesso è diventata il perno, prende lei le decisioni di tutti i giorni, quelle più importanti, è vero, le prendiamo tutti insieme, ma ripeto..la Fondazione ormai è sua”.





La festa quindi torna a casa, al Palacongressi di Rimini, venerdì alle 21, insieme agli amici di sempre, per ricordare in allegria, come avrebbe voluto lui, il grande Sic. Cosa si aspetta dalla serata Paolo Simoncelli? “Mi aspetto al solito grande emozione e grandi sorrisi, avanti a tutto gas!”