La scuola media di Ospedaletto si rifà il look con nuovi intonaci e verniciatura

Attualità

Coriano

| 14:01 - 17 Gennaio 2018

Sono terminati i lavori di ripristino degli intonaci e verniciatura del plesso scolastico che ospita la Scuola Media di Ospedaletto.



I lavori alla parte esterna di questo edificio sono i primi da quando, negli anni 70, venne eretto.



L’intervento, sull’intero complesso ha richiesto un investimento di 113.000,00 euro.



Sono allo studio altri importanti interventi, dopo quelli fatti negli ultimi anni su i 10 plessi scolastici del territorio così da rendere gli edifici non solo sicuri ma anche sempre più accoglienti.



Domenica Spinelli: ”L’edilizia scolastica, in prima battuta come sicurezza per i nostri figli, è stata sempre al primo posto tra le priorità della nostra amministrazione, abbiamo voluto sottolineare questa importanza, in per questo mandato, affidando la delega alla consigliera Anna Pecci, da anni genitore impegnata negli organi scolastici, che affiancherà l’assessore ai lavori Pubblici Roberto Bianchi. Un grazie a loro ed ai tecnici comunali che, con il loro impegno, ci permettono questi ottimi risultati.”