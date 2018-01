Ernst Knam, il re del cioccolato star del Sigep Rimini: 'sono qui dal 2004, un appuntamento fisso'

Attualità

Rimini

| 13:43 - 17 Gennaio 2018

Saranno oltre 900 gli eventi che animeranno il 39° SIGEP, salone mondiale del dolciario artigianale firmato Italian Exhibition Group, che per cinque giorni alla fiera di Rimini diverrà ambasciatore in tutto il mondo di questo prezioso settore del food service made in Italy. Gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè profumano ogni angolo dei 129.000 mq di area espositiva. Sigep è anche un grande momento d’incontro fra i protagonisti della filiera, è frequentato da tutti i grandi Maestri del dolciario artigianale, come Ernst Knam, il ‘re del cioccolato’. “Dal 2004 frequento Sigep e, con il passare degli anni, è diventato un appuntamento fisso. Il Sigep è per me anche sede di tanti bellissimi ricordi: nel 2009 c’è stata la vittoria del Campionato Italiano di Cioccolateria, mentre nel 2012 quella della Coppa del Mondo di Gelateria, come Capitano della squadra italiana. Oltre a essere stato giurato in diversi concorsi, ho avviato numerose collaborazioni con aziende leader del settore pasticceria e gelateria, per le quali tengo masterclass e showcooking, in cui utilizzo materie prime ricercate tramite l’utilizzo di tecniche e lavorazioni che ho acquisito e perfezionato in tanti anni di attività e svariate esperienze in Italia e nel mondo. Ogni anno vedo crescere la partecipazione a Sigep, sia degli addetti ai lavori, che del pubblico: per me rimane quindi un momento importante per promuovere i progetti che mi stanno a cuore, per approfondire le ultime novità del settore e, infine, per incontrare le persone che seguono la mia attività in tv e di pasticcere, che non sempre hanno la possibilità di venire a Milano, dove opero quotidianamente”.