Rimini, oltre 400 studenti al concorso della Fondazione Karis, ecco tutti i premiati

Attualità

Rimini

| 10:52 - 17 Gennaio 2018

Martedì 16 gennaio alle ore 18 nella sede Karis dell’ex colonia Comasca a Bellariva si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della XXX edizione del Concorso il Cammino “scopri il tuo tesoro. A parole o con i numeri”.

Ormai da 30 anni le scuole della Fondazione Karis promuovono questo evento che coinvolge centinaia di studenti (quest’anno esattamente 464) delle classi V delle scuole Primarie (paritarie e statali) e delle classi III delle scuole Secondarie di primo grado, delle provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Pesaro-Urbino e di San Marino.

Le prove, svolte il 22 e 23 novembre 2017, hanno visto gli alunni di terza e di quinta cimentarsi in un classico tema di italiano, mentre chi voleva degli alunni solo di terza poteva cimentarsi in una prova di matematica, risolvendo una serie di esercizi.

Le prove sono state valutate da una giuria presieduta da Giovanna Falco, dirigente scolastico del Circolo Didattico 2 di Santarcangelo di Romagna, e composta da insegnanti di scuole elementari, medie e superiori.

Nella prova di italiano per le quinte della primaria è risultata vincitrice Anna Donati dell’istituto comprensivo di San Giovanni in Marignano, a cui spetta una borsa di studio di Euro 500,00 in denaro e una borsa di studio del valore equivalente alla retta del primo Anno di frequenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado “W. Spallanzani” di Euro 2.950,00.

La prova di italiano per le medie se l’è invece aggiudicata Edoardo Fabbri, dell’Istituto Marvelli di Rimini. Il vincitore della prova di matematica è invece Jacopo Mori, delle scuola media Dante Alighieri di Rimini. A entrambi va un premio di Euro 500,00 in denaro e una borsa di studio del valore equivalente alla retta del Primo Anno di frequenza al Liceo Classico “Dante Alighieri” o al Liceo Scientifico “George Lemaître” della Karis Foundation di Euro 3.380,00.

La giuria ha anche assegnato una menzione speciale e segnalato alcuni alunni meritevoli

Concorso italiano elementari

Menzione speciale

Del Monaco Giovanni, dell’Istituto Montessori di Rimini.

Segnalati

Aurora Fabbri, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Casalboni Michele, Scuola Primaria De Amicis, Rimini

Corbelli Filippo, Scuola Primaria Conforti, Rimini

Rivolta Gioia, Scuola Primaria San Fortunato, Rimini

Pesaresi Greta, Scuola Primaria San Fortunato, Rimini

Margiotta Elena, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Vandi Caterina, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Ciavatta Samuele, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Pironi Naide, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Zaghini Eleonora, Scuola Primaria Paritaria Il cammino, Rimini

Concorso italiano medie

Menzione speciale

Bracci Giovanni Spallanzani 3D

segnalati

-Giuliani Francesca, scuola N. Pazzini 3H

-Rossi Carlotta, scuola Bertola 3C

-Spadazzi Francesca, scuola Spallanzani 3A

-Dal Piaz Giorgia Blu, scuola Alighieri 3F

-Pagliarani Lucilla, scuola Alighieri 3H

-Bianchi Sofia, scuola A. Broccoli 3C

-Alessandrini Aurora, scuola Giovanni XXIII 3B

-Padrone Maria Vittoria, scuola Spallanzani 3A

-Pentassuglia Chiara, scuola Geo Cenci 3B

-Suzzi Anna, scuola Pazzini 3E

-Venturi Daniele, scuola Alighieri 3A

-Metalli Nicole, Spallanzani 3A

-Craig Peter, scuola Marvelli 3C

-Rizzuto Aurora, I.C. Igea, 3A

-Sebastio Alma, scuola Geo Cenci, 3B

-Parma Viola, I.C. A.Marvelli, 3C

-Cefola Giada, Istituto Pazzini, 3E

-Montesi Arianna, I.C. Marvelli, 3L

Concorso matematica medie

Menzione speciale

Paci Martina, Pazzini Villa Verucchio 3D

Segnalati

-Xiao Chiara Marvelli 3C

-Simonetti Matteo , scuola Spallanzani 3A

-Ceci Chiara “ Di Duccio” 3D

-Galli Angela Spallanzani 3D

-Donati Davide scuola “Geo Cenci” Riccione 3I