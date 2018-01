Quattro furti in abitazione in zona Covignano, ladri rubano gioielli e preziosi

Cronaca

Rimini

| 07:13 - 17 Gennaio 2018

Quattro furti messi a segno nella zona di Covignano nella notte tra lunedì e martedì. I ladri, probabilmente appartenenti alla stessa "banda", sono entrati nelle abitazioni mettendole sottosopra. Il bottino più importante in via Quartirolo dove sono stati portati via gioielli, preziosi e due orologi di marca. Due i furti in via Castelluccio, uno in via Piave. I malviventi hanno agito indisturbati nella prima serata di lunedì, tra le 18 e le 22. Sugli episodi indaga la Polizia.