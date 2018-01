Cure costose ed inutili, truffati cinque pazienti. Sospeso oculista con studi a San Marino e Pisa

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:04 - 17 Gennaio 2018

Un oculista pisano è stato sospeso per un anno dallo svolgimento della professione medica perché accusato di truffa nei confronti di cinque pazienti che si erano rivolti a lui per curarsi gravi patologie oftalmiche. Lo ha reso noto il procuratore della repubblica Alessandro Crini spiegando che gli inquirenti a conclusione delle indagini "hanno chiesto e ottenuto dal gip la misura interdittiva". La vicenda salì alla ribalta delle cronache in seguito a un'inchiesta del febbraio 2016 della trasmissione Mediaset "Le Iene" che smascherò presunte visite oculistiche senza fattura del professionista con studio nel centro di Pisa e a San Marino. "A fronte di patologie complesse - ha spiegato Crini - l'oculista suggeriva cure molto costose con cellule staminali che invece, sotto il profilo clinico, non avevano alcuna efficacia".