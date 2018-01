Basket, collaborazione Rimini-Santarcangelo, accordo Crabs e Angels: doppio tesseramento per Popov

Sport

17 Gennaio 2018

Le società NTS Informatica Basket Rimini Crabs e Dulca Angels Santarcangelo comunicano di aver sottoscritto un accordo per la stagione in corso, con il centro classe ’97 Asen Popov che andrà a rinforzare le fila della formazione gialloblù, attualmente in vetta nel girone di C Silver. Popov, giocatore alto 207 cm per 100 kg e cresciuto tra Casalpusterlengo, Piacenza e proprio Rimini, rimarrà comunque in doppio tesseramento anche a disposizione della formazione biancorossa. Grazie a questo accordo, Massimo Bernardi potrà avere un’arma in più a sua disposizione, per una seconda parte di campionato che si prospetta molto impegnativa, con il centro biancorosso che avrà quindi l’occasione di migliorare e di dare il suo contributo in maglia Angels. Il doppio tesseramento di Popov è il primo passo di una collaborazione tra la NTS e la Dulca, che si spera che possa essere sempre più fruttuosa, per costruire un futuro migliore e riportare in alto il basket nella provincia di Rimini.

Ecco le parole del proprietario del Basket Rimini Crabs Luciano Capicchioni: “Questa prima collaborazione è un segnale che le due Società vogliono dare a tutti i tifosi di basket della Provincia di Rimini, dimostrando la volontà e il desiderio di lavorare insieme per portare la nostra pallacanestro al livello che le compete”.

Le parole del Presidente Maurizio Fabbri

“E’ un’opportunità sia per noi sia per il Basket Rimini. Questo ragazzo ha 3 mesi per dimostrare la sua innata potenzialità. È 207 cm, è giovane, ha avuto qualche problema alle ginocchia che lo hanno limitato, ma si è operato e ha le potenzialità per diventare un gran giocatore. È stata quindi un’occasione che abbiamo voluto cogliere al volo. Abbiamo fatto volentieri questo passo verso Rimini e penso che questo possa essere un primo passo di collaborazione che varrà anche per il futuro.”

Le parole di Paolo Carasso:

“La società Basket Santarcangelo ringrazia il Basket Rimini e Luciano Capicchioni per la possibilità di inserimento di Asen che sono convinto ci potrà dare una mano in questo momento importante della nostra stagione e che ci aiuterà nella cavalcata verso il nostro obiettivo promozione.”