Rimini Calcio, nel turno infrasettimanale con il Castelveltro è turnover: torna Cola, Ambrosini scalpita

Sport

Rimini

| 15:56 - 16 Gennaio 2018

La troppa abbondanza può essere talvolta un limite: avere big in panchina può permettere di cambiare la partita, ma anche magari fare la classica sostituzione sbagliata. Controindicazioni emerse dalla gara di domenica del Romeo Neri con il Tuttocuoio, dove lascia qualche dubbio il 3-5-2 finale con Arlotti esterno e le sostituzioni a centrocampo, che evidentemente hanno tolto compattezza alla squadra. Righetti, al termine della gara di domenica, ha sottolineato che fosse positivo il fatto di tornare subito in campo. Nel turno infrasettimanale con il Castelveltro sarà però turnover: Righetti ha annunciato 5-6 cambiamenti e due saranno in attacco, dove mancherà lo squalificato Buonaventura. Il primo dubbio è tra Arlotti e Di Stefano, mentre al posto di Buonaventura uno tra Ambrosini e Cicarevic, con il terminale offensivo Traini. Da valutare Simoncelli e Righini, a centrocampo Pasquini e Variola in pole per una maglia, con possibile impiego di Mazzavillani a sinistra, in difesa Cola con Brighi e Petti. Righetti valuta anche l'esordio di Romagnoli, ma è più probabile che l'ex Siena affianchi Brighi e Petti nella sfida di domenica alla Pianese.