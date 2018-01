Pregiudicato aggredisce i carabinieri e tenta la fuga, arrestato 28enne senegalese

Cronaca

Cattolica

| 15:31 - 16 Gennaio 2018

Un 28enne senegalese, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, è stato arrestato lunedì dai Carabinieri a Cattolica. Il giovane, alla vista dei Militari all'interno del parcheggio del supermercato "Conad Diamante", ha cercato di darsi alla fuga. Raggiunto, ha opposto resistenza, spintonando i Carabinieri. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima nella mattinata di martedì.