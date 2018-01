Anche a Cattolica la carta di identità diventa elettronica, le modalità per richiederla

Attualità

Cattolica

| 14:14 - 16 Gennaio 2018

Il Comune di Cattolica ha attivato la procedura per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica, che andrà a sostituire quella cartacea.

La si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l'ufficio anagrafe.

Il nuovo documento, realizzato in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito, è dotato di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare comprese le impronte digitali. All’atto della richiesta di emissione della Carta, il cittadino se lo desidera può esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi.

Come da disposizioni del Ministero dell'Interno la nuova carta di identità elettronica non verrà più consegnata al momento della richiesta allo sportello anagrafico ma verrà spedita all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dopo essere stata personalizzata e stampata dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato.

Per richiedere il documento non è necessario prendere appuntamento ma basta recarsi all'Ufficio anagrafe comunale in Piazzale Roosevelt 5 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

“Siamo contenti di poter mettere a disposizione dei cittadini il nuovo documento di identità elettronico dal momento che ha caratteristiche che garantiscono affidabilità e sicurezza per il cittadino e, - continua l'Assessore Antonioli Valeria - certamente costituisce un importante passo in avanti nel percorso di digitalizzazione che l'Amministrazione continua a perseguire”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it