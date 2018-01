Il decollo dello shuttle non si ferma: la navetta collegherà San Marino a Rimini e aeroporto di Bologna

Attualità

| 14:13 - 16 Gennaio 2018

Anche la Repubblica di San Marino entra ufficialmente nella rete di località raggiunte dal servizio di linea su gomma “Shuttle Rimini - Bologna Airport” grazie a un accordo tra “Vip Srl”, società di gestione dello Shuttle e la società “Auto For You”.

Con soli ulteriori 15 euro di costo un passeggero in partenza da qualsiasi località del territorio della Repubblica di San Marino ha la possibilità di raggiungere comodamente la fermata riminese (Via Fada) e il suo bus per l’aeroporto Bolognese.

Un ampliamento che completa una rete di collegamenti già in grado di raggiungere e coprire i bisogni di mobilità di Cesena e delle località della Riviera da Cervia a Cattolica.

Mentre, dalla prossima settimana sono in partenza anche le 10 corse giornaliere dedicate a una delle manifestazioni internazionali di maggiore rilievo organizzate nella Fiera di Rimini da “Italian Exibition Group”: il salone mondiale di pasticceria, panificazione, caffe e gelato (Sigep).

Un servizio premiato nell’edizione 2017 dell’evento, dalla scelta di più di 5 mila persone e che consente a visitatori e operatori di raggiungere direttamente dal “Marconi”, l’ingresso della fiera riminese.

“Apriamo il nuovo anno aggiungendo un nuovo e importante tassello alla nostra rete di fermate. Grazie alla collaborazione con “Auto For You” copriamo anche l’ultimo miglio che separava lo Shuttle dai viaggiatori del Titano – commenta Roberto Benedettini, amministratore unico “Vip Srl” – in questo modo, completiamo il collegamento con tutta la Romagna, grazie alle corse con taxi, on demand, da e per San Marino e da questa settimana rinnoviamo la positiva esperienza 2017 con corse dirette e quotidiane da Bologna a Sigep”.