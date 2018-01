Scrutatori elezioni, anche a Coriano si privilegiano disoccupati e studenti

Attualità

Coriano

| 14:08 - 16 Gennaio 2018

Anche per questa tornata elettorale, che si svolgerà domenica 4 marzo, la Commissione Elettorale Comunale, composta da Il Sindaco Domenica Spinelli il segretario Comunale Dot.ssa Silvia Santato, L’Assessore Roberto Bianchi e i consiglieri Stefano Aluigi e Cristian Paolucci, intende procedere alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio tra tutti coloro che, essendo già iscritti all'albo delle persone idonee allo svolgimento della funzione di scrutatore, si trovino, in una delle seguenti condizioni: disoccupato/inoccupato iscritto nelle liste di Collocamento del Centro per l'Impiego territorialmente competente; studente o in attesa di una prima occupazione.





Verranno privilegiati coloro più in difficoltà dal punto di vista lavorativo. Tale modalità venne già attuata in precedenti occasioni, nella tornata delle amministrative di maggio domande idonee e quindi accolte risultarono 13. Bisognerà presentare apposita domanda presso l’ufficio elettorale di Coriano entro e non oltre le ore 12.30 del 6 febbraio 2018, e ricordiamo che è fondamentale l’essere già iscritti alla lista degli scrutatori. Vi è un’altra novità quest’anno, che permetterà di velocizzare le procedure di nomina degli scrutatori.

Infatti, risultano iscritti nella lista degli scrutatori molti che si sono dimenticati di esserlo (infatti la cancellazione deve essere richiesta come l’iscrizione) e molti non risultano disponibili, innescando una serie di nomine di sostituti. Quest’anno si ovvierà in parte a questo, dando la possibilità, a chi già iscritto di confermare la propria disponibilità a prestare il servizio in questa specifica tornata, creando una lista dal quale verranno sorteggiati i primi scrutatori dopo l’assegnazione dei posti a chi è in condizione di difficoltà. La documentazione necessaria per le domande è disponibile sul sito del comune.