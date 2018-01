Buon compleanno Sic, la festa si sposta dal Flaminio al Palacongressi di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:23 - 16 Gennaio 2018

La settima edizione di "Buon Compleanno Sic", la festa di musica e cabaret in onore di Marco Simoncelli, torna a Rimini ma, per motivazioni logistiche, non si terrà al Pala Flaminio. Venerdì 19 gennaio la festa si sposta nella location del Palacongressi di Rimini. Sul palco oltre a Sergio Sgrilli, padrone di casa e regista dell’evento, confermano la loro presenza: Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Paolo Migone, Giovanni Cacioppo, Andrea Poltonieri, Martin Finnigan e si attendono sorprese dell’ultimo momento.

Sono ancora disponibili biglietti online sul sito Vivaticket.it e fisicamente presso la Fondazione Marco Simoncelli onlus a Riccione, e presso il Palacongressi il giorno stesso dell’evento. Anche quest’ anno il manifesto dell’evento è firmato da Aldo Drudi. Artisti e produzione, prestano i loro servizi gratuitamente e l’incasso andrà a favore della Fondazione Marco Simoncelli Onlus. L’evento è prodotto da Menti Pensanti srl con il patrocinio del comune di Rimini.