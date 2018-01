Per la prima volta a Rimini lo spettacolare show dei i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque

Eventi

Rimini

| 12:52 - 16 Gennaio 2018

Sta battendo ogni record, prevendite a gonfie vele e attesa che cresce. ALIS Gran Galà, lo show di Le Cirque World’s Top Performers, attualmente in tour, sta riscontrando un successo strepitoso. Ad oggi per il tour invernale programmato in sole 4 città, sono oltre 25 mila i biglietti venduti, una cifra destinata a salire ulteriormente nelle prossime 2 settimane. L’affluenza, gli applausi e l’affetto del pubblico, oltre ai commenti entusiasti della critica e all’interesse dei media, testimoniano il successo di questi giorni.





Con questo biglietto da visita, ALIS lancia il proprio invito per gli spettacoli di Rimini in cartellone all’RDS Stadium il 14 e 15 aprile 2018, mentre l’organizzazione fa sapere che l’immediata risposta per l’acquisto dei biglietti, dimostra che la decisione di aprire le prevendite con sufficiente anticipo, agevola gli spettatori nella loro scelta (Info e biglietti: www.alisticket.it).





In poco meno di 2 anni questa produzione è cresciuta per qualità e notorietà, affermandosi a livello nazionale ed internazionale, passando da “show rivelazione” nel 2016 a “fenomeno nel suo genere” nel 2017. Le Cirque World’s Top Performers è un progetto tutto italiano con un cast internazionale che rappresenta l’eccellenza del Nouveau Cirque.





Onofrio Colucci, Direttore Artistico e anche Maestro di Cerimonia in scena per ALIS, dirige questo gruppo di artisti fuori dal comune – La grande famiglia di Le Cirque – come amano definirsi. Affiatamento e complicità unite a talento e unicità sono gli elementi che stanno contribuendo ad ottenere questo largo consenso di pubblico.





All’RDS Stadium c’è voglia di sorprendere, emozionare e divertire ancora di più. Colucci ha grande esperienza ed è stato protagonista di 3 produzioni del Cirque du Soleil (O, Zaia, Zed) e del famoso Slava’s SnowShow. E’ lui che ricerca e seleziona l’élite, quella che ha i requisiti per ambire a far parte dei Top Performers di Le Cirque.

ALIS Gran Galà s’ispira ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e attinge dalle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800.





Tra le superstar ci sono Li-Li Chao e Lara Jacobs Rigolo, che si alterneranno in Sanddorn Balance (Amaluna del Cirque du Soleil), numero di equilibrio eccezionale ideato e presentato per la prima volta nel 1997 da Maedir Rigolo; Anatoliy Zalesvskyy (Zarkana del Cirque du Soleil), il maestro di equilibrismo, flessibilità, forza e grazia espresse in un numero unico al mondo; Yves Decoste (Zed, Quidam, Mystere, La Magie Continue del Cirque du Soleil) con Delphine Cezard, in un numero epico di forza e d’intensità tale che lascia a bocca aperta.





ALIS è interpretata da Asia Tromler, tra le rivelazioni internazionali della nuova generazione del Nouveau Cirque, come i giocolieri Raw Art (Clown d’Argento al Festival del Circo di Monte Carlo di quest’anno); il comico e contorsionista Oleksandr Yenivatov, conosciuto in tutto il mondo come Sacha The Frogman; Aurelie Brua, acrobata al doppio palo cinese e soprannominata donna ragno; il trio acrobatico femminile Torime' in una dimostrazione di flessibilità e sensualità sul tema vitale della passione e del fuoco; Guilhem Desq incredibile musicista, suonatore in chiave moderna di Ghironda, uno strumento millenario; I-Team, acrobati che combinano sport e arte circense, hanno all’attivo centinaia di esibizioni in grandi show internazionali.

Sono solo alcuni dei grandi protagonisti che il pubblico di Rimini potrà ammirare all’RDS Stadium.