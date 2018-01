Santarcangelo Calcio, dopo la conferenza continuano i fuochi d'artificio sul mercato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:35 - 16 Gennaio 2018

Come riporta il Corriere di Romagna, un altro acquisto dal mercato dell'Est Europa è stato definito dal Santarcangelo del neo patron Mestrovic. Dalla serie B ungherese arriva il centrocampista Gabor Vegh, centrocampista che il 4 febbraio compirà 20 anni, una mezzala di spiccata propensione offensiva che finora ha totalizzato 20 presenze in campionato, con un gol, e 3 presenze in coppa. Non sarà l'unico centrocampista che approderà alla corte di Cavasin: nel mirino ci sono sempre Matteo Brighi del Perugia e l'urbinate, ex Rimini, Alessandro Marchi, attualmente in forza al Livorno. Nella conferenza di lunedì alla biblioteca Baldini, il presidente Mestrovic ha ribadito l'obiettivo playoff per questo campionato.