Consiglio dei ragazzi di Sant'Agata Feltria, la poltrona di sindaco a studente delle scuole Medie

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 11:12 - 16 Gennaio 2018

Il 12 gennaio scorso presso il Palazzo Comunale di Sant’Agata Feltria, nell’ambito del progetto scolastico CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), il sindaco Guglielmino Cerbara ha incontrato una rappresentanza degli alunni della scuola di Sant’Agata Feltria per la proclamazione del sindaco neo-eletto dei ragazzi. Con una guida d’eccezione, il primo cittadino, gli alunni hanno avuto la possibilità di visitare i locali del Comune e conoscere direttamente tutte le componenti necessarie al suo funzionamento mettendo in pratica le nozioni acquisite a scuola nell’ambito del progetto. Nel corso della mattinata gli alunni hanno potuto apprezzare la bellezza del gonfalone che faceva bella mostra nell’ufficio del sindaco, ma anche rendersi conto delle responsabilità che comporta la carica istituzionale. Emozionante è stato per tutti il momento in cui, a conclusione della proclamazione ufficiale, il sindaco dei ragazzi ha avuto l’onore di indossare la fascia tricolore circondato dai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Compito del CCR è quello di formulare proposte e quesiti all’amministrazione comunale e i ragazzi hanno già dimostrato di avere tante idee.