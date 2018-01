Morte di Giulia Cesarini, 26 anni. L’autopsia e giovedì il funerale

Attualità

Rimini

| 09:42 - 16 Gennaio 2018

Muore d’infarto mentre fa la spesa. Le città di Pesaro e Rimini sono scosse per la scomparsa di Giulia Cesarini, 26 anni. Tantissimi messaggi di affetto e cordoglio sono apparsi in queste ore sui social alla notizia dell’ improvviso lutto. Lavorava da un anno in un laboratorio analisi riminese dove stava sostituendo una dipendente in maternità. Sabato 14 gennaio, il suo cuore ha smesso di battere all’improvviso. Si trovava in un forno di via Lagomaggio a Rimini, dove era solita passare a prendere il pane. L’esame autoptico verrà eseguito con tutta probabilità nella giornata di oggi. Per chi volesse dare l’ultimo addio a Giulia Cesarini i funerali si terranno giovedì alle 15 alla chiesa di Santa Croce di Pesaro. Saranno in tanti coloro che ci terranno a salutare Giulia, ricordata da tutti per la sua disponibilità e per l’essere una persona semplice e aperta. Questa sera, martedì 16 gennaio, ci sarà anche un momento di raccoglimento e alla chiesa della Colonnella di Rimini.