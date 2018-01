Riccione, scappa da casa e viene trovato nell'ex hotel abbandonato: cane riabbraccia il padrone

Attualità

Riccione

| 15:37 - 15 Gennaio 2018

Una bella notizia per una famiglia riccionese, il loro cane Husky, scappato di casa, è stato ritrovato lunedì mattina dalla Polizia Municipale. L'animale, dopo un lungo girovagare, aveva trovato rifugio presso lo stabile che un tempo ospitava l'hotel "Le conchiglie" di Riccione. Gli operatori della Polizia Municipale lo hanno portato in salvo e affidato al canile, che ora ricontatterà la famiglia per restituire l'animale ai propri cari.